Trovato a Barcellona il quadro rubato al liceo

È stato rinvenuto a Barcellona il dipinto più grande che custodiva l’Aula Magna del liceo Classico: "Rebecca al pozzo", il Comitato ‘Va restituito al Classico’. L’opera era stata trafugata nel 2004. "In realtà, spiegano " Avv. Roberto Paradisi e prof. Giulio Moraca del "Comitato Salviamo il Classico" che presentò un esposto dettagliato dopo il furto, nella città spagnola è stata rinvenuta solo una parte del dipinto, quella appunta raffigurante la fanciulla nei pressi del pozzo. L’opera risulta tagliata e ristrutturata, con i colori ripristinati (come abbiamo potuto verificare dalle fotografie mostrateci dai carabinieri per il riconoscimento) e con alcune scrostature riparate. Il quadro, nuovamente incorniciato, è stato spacciato dai rivenditori quale opera della scuola fiamminga. Nulla di meno vero". Si tratta in realtà di un dipinto della scuola settecentesca del centro-Italia di proprietà del Conte Gherardie, inventariato tra le sue proprietà, raffigurante l’episodio biblico di Eliezer e Rebecca. Il Comitato auspica un rapidissimo procedimento per il sequestro in Spagna del dipinto di inestimabile valore: "Vogliamo ringraziare i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale ed artistico perché – spiegano Paradisi e Moraca - a distanza di quasi venti anni da quel clamoroso furto al liceo, con un probabile basista che aprì le porte della scuola abbandonata in fretta e furia ai malviventi, che scosse l’intera nostra comunità, continuano senza a monitorare case d’asta e vendite on-line per restituire alla nostra comunità un patrimonio storico artistico di valore non calcolabile. A tal proposito suscita rabbia aver scoperto che il dipinto del Cardinale Doria, un’opera realizzata per ringraziare il cardinale dell’opera prestata quando era Nunzio apostolico ad Urbino, spacciato a L’Aquila quale improbabile ritratto di anonimo cardinale francese, era stato quotato appena 1.500 euro per facilitarne la rivenditasvendita illegale". Un obiettivo ambizioso anche in considerazione che il reato di furto è prescritto. Sul punto, l’Avv. Paradisi però intravede la strada percorribile: "Se non vi è dubbio che non possono svolgersi indagini per un reato, l’attività di riciclaggio di queste opere è attualissima e dunque è sempre possibile procedere per il reato di riciclaggio ogni volta venga scoperto un nuovo dipinto immesso nel mercato. E chissà che non emergano elementi storici almeno per poter finalmente sapere cosa successe nel 2004 a Palazzo Gherardi"

Nel maggio scorso era stato ritrovato a L’Aquila un altro dei dipinti rubati, il ritratto del cardinale Giuseppe Doria (per cui è pendente processo penale a L’Aquila e in cui il prossimo 25 settembre i rappresentanti del “Comitato Salviamo il Classico” sono stati chiamati a rendere testimonianza. "Queste opere appartengono ormai al Liceo Classico avendole la scuola possedute per decenni, senza alcuna rivendicazione del Comune" concludono Paradisi e Monarca.