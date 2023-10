Trovato a terra in un lago di sangue: preso a bottigliate in testa

Era disteso a terra in piazza D’Armi in un lago di sangue: colpito brutalmente alla testa al Piano. Un uomo sarebbe stato preso a bottigliate nella notte a cavallo tra il 27 e il 28 ottobre. Stando a quanto trapela, sarebbero stati i residenti a chiamare i soccorsi, dopo aver sentito delle urla, subito dopo, dei forti lamenti. È accaduto proprio nella zona del mercato, nella strada che – per intenderci – costeggia via Torresi, sul lato delle case popolari. La scena che si è parata davanti ai soccorritori del 118 era surreale: intorno all’uomo, sdraiato sull’asfalto, un lago di sangue.

La testa rotta del signore, poi identificato in un tunisino di 34 anni, ha richiesto le cure del pronto soccorso. A portarlo al nosocomio regionale di Torrette (con un codice di media gravità), è stato un mezzo della Croce Gialla di Ancona, intervenuta a sirene spiegate sul posto.

Un diverbio forse per futili motivi, o qualche parola di troppo che è ben presto sfociata in una brutale aggressione fisica. Qualcuno avrebbe colpito l’uomo con delle bottiglie di vetro alla testa, ma degli aggressori pare si siano perse le tracce. Il tunisino non verserebbe in gravi condizioni. Proprio due giorni fa, vicino piazza D’Armi, sempre al Piano, una 19enne era stata aggredita a bordo della linea 44 della Conerobus da due fratelli algerini (coetanei). Indaga la polizia.

Nicolò Moricci