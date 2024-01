Trovato clandestino. Scatta la denuncia

Un egiziano trentenne trovato seduto in piazza Mazzini con birra in mano a 20 metri veicolo della polizia locale di Falconara. L’uomo è stato fermato dalla pattuglia arrivata sul posto che ha scoperto come si trattasse di un clandestino da poco sbarcato a Lampedusa. Denunciato e messo a disposizione del servizio immigrazione della Questura. Si cerca di capire se abbia appoggi in città. La polizia locale ricorda che per chi approfitta dello stato di bisogno di questi soggetti ci sono pesanti sanzioni penali per sfruttamento.