Trovato con la cocaina. Arrestato un 40enne

Osservato e pedinato, pusher 40enne sorpreso con 10 grammi di cocaina. Si tratta di un senigalliese molto attivo nel traffico di sostanze stupefacenti, finito da qualche tempo nel mirino dei poliziotti, che lo avevano notato negli ambienti della movida. Osservato e pedinato, martedì è stato arrestato.

Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di dieci involucri in cellophane termosaldato contenenti ognuno circa un grammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, confezionata in dosi pronte per la cessione, per un peso complessivo di circa 10 grammi, detenute all’interno di un astuccio porta tabacco.

L’uomo aveva con se 50 euro in banconote accartocciate nelle tasche dei pantaloni. Nei suoi confronti è stata effettuata anche una perquisizione domiciliare: su un tavolino adibito a comodino in camera da letto, sono stati rinvenuti 5 grammi di hashish e 75 di marijuana, oltre che materiale per il confezionamento di stupefacente in dosi. L’uomo, per la quantità della sostanza stupefacente trovata, la modalità del rinvenimento, unitamente ai pregressi servizi di osservazione e pedinamento, tutti elementi indicativi dell’attuale attività di spaccio, è stato dichiarato in arresto, e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida.

Ieri l’arresto è stato convalidato presso il Tribunale di Ancona. I controlli proseguono senza sosta per arginare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti: attenzionati oltre ai luoghi della Movida e quelli abitualmente frequentati da pusher e tossicodipendenti, anche i parchi pubblici e l’hinterland dove negli ultimi mesi sono state sorprese persone in possesso di droga.

I controlli s’intensificano nel fine settimana anche nel centro storico molto frequentato dai giovani.