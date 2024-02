Trovato con la droga. Ora è dietro le sbarre

È stato tradotto a Montacuto il 64enne di Falconara che, scoperto cinque anni fa con la droga, ha ricevuto venerdì un ordine di carcerazione. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della locale Tenenza, dopo la decisione dell’ufficio esecuzioni penali della Procura generale presso la Corte d’Appello di Perugia. L’uomo, infatti, deve ancora scontare un anno e tre mesi di reclusione per la violazione della normativa sugli stupefacenti, avvenuta il 13 aprile 2019, ad Ancona. All’epoca dei fatti, era stato sorpreso in possesso di sei involucri termosaldati, contenenti circa 35 grammi di cocaina, ed era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi, oltre al pagamento della sanzione di 2mila euro. Dopo le formalità di rito, il 64enne è stato trasferito nella casa circondariale di Montacuto, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non l’unico intervento compiuto dai militari falconaresi in questi giorni.

Gli stessi hanno infatti notificato la misura degli arresti domiciliari ad una 39enne. L’ordine di esecuzione, emesso lo scorso 26 gennaio in questo caso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura generale presso la Corte d’Appello di Ancona, prevede che la donna dovrà espiare tre mesi per un cumulo di pena per concorso in oltraggio, ricettazione e rifiuto di indicazione sulla propria identità. Era il 2010 quando, unitamente ad un’altra donna, la 39enne era stata sottoposta ad un controllo della sua auto nel territorio di Falconara. Di tutta risposta, le due avevano oltraggiato ed offeso l’onore e la reputazione dei carabinieri, per poi rifiutarsi di fornire le indicazioni sulla propria identità personale ed allontanarsi a bordo dell’autovettura. Una volta raggiunte, erano state segnalate. Nel 2017, invece, la 39enne si è resa responsabile del reato di ricettazione.