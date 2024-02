Trovato con la droga. Scatta l’avviso orale

Prima lo trovano con la droga, nascosta anche in casa e buttata via nel giardino con la complicità della madre, poi emerge che il giovane vivrebbe proprio dei ricavi dallo spaccio. Per questo il questore Cesare Capocasa ha emesso nei confronti di un minorenne un avviso orale, un avvertimento a cambiare condotta o verranno prese su di lui provvedimento più severi. Il dispositivo è stato emesso dopo un fatto recente che ha visto il ragazzino fermato e controllato dalla polizia. Aveva cercato di disfarsi di due involucro contenente hashish. Perquisita l’abitazione la mamma aveva tolto la droga dal suo armadio buttandola in giardino prima dell’arrivo degli agenti. Entrambi erano stati denunciati per spaccio. Per il minore ora anche l’avviso orale.