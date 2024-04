Trovato con un coltello e la droga. Ancora nei guai un 35enne

Non solo è tornato in città nonostante il foglio di via ma aveva anche un coltello e dell’hashish: ancora nei guai 35enne nigeriano. In azione martedì pomeriggio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Jesi i quali hanno denunciato a piede libero l’uomo. Che era sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Jesi. E’ stato notato lunedì attorno alle 17,30 lungo via Paladini dove si trovava con alcuni amici. Nel corso della conseguente perquisizione personale, svolta d’iniziativa, i militari hanno trovato un coltello a serramanico, di lunghezza pari a 20 centimetri e una modica quantità di hashish, detenuta per uso personale. Il 35enne africano è stato, quindi, denunciato all’autorità giudiziaria per porto di strumenti atti ad offendere e per la violazione alle prescrizioni della richiamata misura di prevenzione e segnalato in prefettura per la detenzione di stupefacente per uso personale. Il coltello e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti rispettivamente a sequestro penale e amministrativo.