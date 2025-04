Trovato dalla polizia con tre etti di hashish. Denunciato un 40enne

Proseguono da parte degli uomini del Commissariato i controlli per arginare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un 40enne di origini friulano è stato trovato in possesso di droga e denunciato. La costante attività di monitoraggio degli ambienti del consumo di sostanze stupefacenti del territorio di competenza, attuata dal personale del Settore Anticrimine do Senigallia, supportata dai costanti specifici servizi, ha consentito di rinvenire a casa del pusher 3 etti di hashish. Ad incastrare il 40enne, i movimenti sospetti nella sua abitazione, ma anche dello stesso che è risultato con precedenti per il reato di spaccio. I controlli da parte degli uomini del commissariato verranno intensificati durante le festività, i week-end e i grandi eventi.