Trovato in un lago di sangue. Malore in casa e incidente. Era morto ormai da giorni

Lo hanno trovato morto in un lago di sangue all’interno della sua abitazione di via Sparapani, nel quartiere di Montedago. Fiorenzo Smorlesi, 50 anni, con ogni probabilità era morto già da giorni, ma nessuno se n’era accorto. L’allarme è scattato nella notte di Pasqua, quando i familiari si sono insospettititi dopo che l’uomo per tutto il giorno, ma anche in precedenza, non aveva risposto alle telefonate dei familiari.

Quando i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari della Croce Gialla e del 118 hanno fatto irruzione nella sua abitazione, hanno trovato il corpo del cinquantenne riverso a terra in una pozza di sangue. Una scena che poteva far pensare a qualcosa di sospetto. In realtà l’uomo è morto per cause naturali. Probabilmente è stato colto da malore e nel cadere avrebbe sbattuto la testa su un mobiletto. Sarebbe stato proprio l’impatto della testa con lo spigolo a causare la copiosa fuoriuscita di sangue.

Impossibile, al momento, stabilire da quanti giorni il corpo si trovasse senza vita all’interno dell’abitazione di via Sparapani. Saranno gli esami medico legali a stabilire la causa del decesso. Ad insospettirsi, oltre che i familiari, erano stati anche i vicini di casa che avvertivano un forte odore provenire dall’appartamento.

Sulle cause naturali del decesso sembrano non esserci dubbi. La stanza non è stata trovata in confusione e nulla sembra essere stato portato via. Quindi è da escludere anche l’intervento di terze persone. Indagano comunque i carabinieri.