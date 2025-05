Trovato morto in casa Cesare Baldoni, è stato giornalista e scrittore di fama

Ancona, 18 maggio 2025 – Se n’è andato a novantuno anni, solo, nella sua casa del Poggio, dopo soli nove mesi dalla scomparsa dell’amatissima moglie Barbara, la compagna di una vita. Parliamo di Cesare Baldoni, scrittore (e giornalista, come lui ci teneva sempre a ricordare) di fama nazionale e internazionale. A trovarlo sono stati due amici, anche loro residenti nella frazione anconetana, l’altro ieri pomeriggio. Erano preoccupati, perché da due giorni Baldoni non rispondeva al telefono.

A quanto pare uno di loro aveva la chiave di casa. Una volta entrati, hanno trovato il corpo dell’amico steso sul corridoio. La causa del decesso, che risalirebbe ad almeno 48 ore prima, pare essere stata un malore improvviso, come ha potuto constatare il personale del pronto soccorso, giunto nell’abitazione situata al Ciliegio del Conero insieme a vigili del fuoco e carabinieri. Figura molto popolare ad Ancona, città che gli aveva dato i natali, Cesare Baldoni era stato per circa tre decenni corrispondente, redattore e inviato di un noto quotidiano romano. Ma la sua vocazione era la scrittura.

Aveva pubblicato cinquanta opere con alcuni dei maggiori editori italiani, tra romanzi, racconti e fiabe. Lavori che gli avevano fruttato numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero. Era conosciuto soprattutto in Germania, dove molti suoi scritti sono stati tradotti. Era ‘di casa’ alla ‘Buchmesse’ di Francoforte, la più prestigiosa fiera del libro europea, ma anche presso varie università tedesche. Baldoni era fiero soprattutto dei suoi ‘romanzi metafisici’, oltre che di quelli ‘generazionali’. Tra i titoli , da citare almeno ‘La mano di Dio’, ‘Walhalla’, ‘La valle dell’infinito’, ‘L’albero del sortilegio’, Dio Conero’ e ‘Giudizio universale’, ma anche ‘Il viaggio dell’io oltre la vita’. A piangerlo, tra gli altri, sono i membri dell’associazione ‘Voci Nostre’ di Ancona.

Lo scrittore era presidente di giuria dell’omonimo concorso letterario, e non mancava mai alla presentazione dell’antologia ‘Voci Nostre’. ‘Due vite in una’. Così disse al Carlino all’indomani della scomparsa della moglie Barbara Cordes, scomparsa a 78 anni dopo aver combattuto per dieci mesi una di quelle malattie che non lascia scampo. Impossibile non pensare a lei in questo momento, ai 55 anni passati insieme dalla coppia. E impossibile, per chi crede, non immaginare che ora Cesare e la sua Barbara si siano ritrovati, per sempre. I funerali di Baldoni si terranno domani pomeriggio (ore 15.30) nella chiesa del Poggio.