Trovato morto nel garage, i vicini sotto choc: “Come ci è arrivato lì? Mai visto nulla di strano”

Ancona, 20 settembre 2025 – E’ calato il silenzio in via Altotting ieri pomeriggio, anche se la scena di quello che è stato un crimine grida forte.

I carabinieri hanno perquisito l’abitazione della coppia che ha scoperto il cadavere. L’uomo era scomparso da due giorni

I vicini di casa si portano le mani alla bocca: “Non avremmo mai pensato di assistere a una cosa simile oggi. Siamo sconcertati. Come ci è arrivato lì quel corpo? Non abbiamo davvero parole”, dicono alcuni residenti nella palazzina speculare di fronte a quella in cui è stato ritrovato il cadavere. Nessuno ha sentito rumori o visto movimenti sospetti. Il civico 4 è transennato. Non si danno pace a vedere quel dispiegamento di forze dell’ordine di fronte a loro mentre rincasano con i figli da scuola.

“Nei giorni precedenti non abbiamo visto nulla di strano in questa via che è sempre tranquilla. Adesso abbiamo paura a uscire di casa sapendo che è successa una cosa del genere – dicono -. E’ una zona tranquilla appunto, mesi fa abbiamo solo denunciato ai carabinieri alcuni furti di auto e altri tentati avvenuti lungo questa via”.

Quella coppia la vedono uscire ed entrare e spesso si scambiamo un saluto fugace: “Conosciamo soprattutto lei ma niente più di un cenno con la mano quando ci ritroviamo qui di fronte”. La scossa per quell’intera area è stata forte.

Il passaparola è circolato nel giro di pochissimo. Tutti si chiedevano chi fosse il cadavere. Nessuno lo conosceva né sa di rapporti con i proprietari. Hanno anche paura perché non sanno il motivo per cui sia accaduto un fatto simile.

Intanto, nella notte i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico di un 37enne, originario di Erba ma domiciliato a Loreto, già noto alle forze dell'ordine. Si tratta di una delle persone portate in caserma a seguito dei fatti.