Trovato morto in casa a 72 anni Non rispondeva al telefono da ore

Il figlio ha provato a contattarlo per ore al telefono, sembrerebbe sin dalla sera precedente, ma non avrebbe ricevuto alcuna risposta a quelle insistenti chiamate di routine. Fino all’allarme lanciato ieri mattina e la drammatica scoperta, quando i soccorritori sono riusciti ad accedere in casa e, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. A perdere la vita, per cause naturali, un 72enne residente in una palazzina affacciata su via Flaminia. Secondo le prime ricostruzioni, la dipartita risalirebbe ad un paio di giorni fa. Non appena arrivata la chiamata al Numero unico delle emergenze 112, sul posto si sono precipitati i carabinieri della Tenenza di Falconara che, saliti fino al secondo piano dove l’anziano viveva, hanno sentito nitidamente squillare il telefono. Squilli ripetuti cui non è corrisposta alcun feedback. Temendo il peggio, dunque, è stato necessario l’intervento di supporto dei vigili del fuoco al fine di introdursi all’interno dell’abitazione.

I pompieri sono riusciti a passare dalla finestra sul balcone dell’edificio e, una volta dentro, hanno ritrovato l’uomo esanime nel salone principale. Il medico del 118, in un secondo momento, non ha potuto far altro che constatarne la morte. La salma del 72enne è già stata restituita alla famiglia, dopo il nullaosta concesso dalle autorità preposte. Il decesso dell’uomo ha lasciato nello sgomento i suoi parenti, soprattutto il figlio, che aveva provato a mettersi in contatto con suo papà a partire dalla sera prima.