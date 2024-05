Trovato morto nel sottopasso, ipotesi caduta fatale

Falconara (Ancona), 27 maggio 2024 – Tragedia, oggi pomeriggio intorno alle 17, nel sottopasso ciclopedonale di via Baldelli, a Falconara. Un anziano di 82 anni è stato trovato a terra, senza vita, in un lago di sangue. Dalle prime sommarie ricostruzioni, lì vicino è stata recuperata anche una bicicletta.

Dunque, non si è esclude che fosse quella in possesso dell’uomo, che potrebbe essere caduto rovinosamente al suolo, per avere poi battuto violentemente la testa. Sul posto sono intervenute l’ambulanza dell’Avis di Montemarciano e l’automedica della Croce Gialla di Falconara. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l’82enne non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche i carabinieri della Tenenza di Falconara e i militari del radiomobile di Ancona.

Sono stati gli uomini dell’Arma, successivamente, a portare la terribile notizia a casa dei famigliari della vittima, un anziano di 82 anni. Ma sono tuttora in corso delle indagini più approfondite e, in questo senso, potranno essere d’ausilio le telecamere di videosorveglianza che sono presenti in quella zona.

Tra le altre ipotesi, anche quella di un malore, che potrebbe averlo colto mentre stava pedalando. La salma dell’anziano è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ora proseguirà con gli accertamenti relativi all’episodio di concerto e con i carabinieri di Falconara.