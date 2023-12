Trovato morto su una panchina. Bengalese ucciso dal freddo

Lo hanno trovato riverso su una panchina, in piazza del Crocifisso, a pochi passi dalla chiesa. Era morto, stroncato da un malore. Il dramma si è consumato ieri notte, attorno alle 4, nel quartiere degli Archi. L’allarme dato da un passante ha fatto intervenire sul posto una volante della polizia, l’automedica e una ambulanza della Croce Gialla. A perdere la vita è stato un bengalese di 48 anni, Sarker Abdus Salam, operaio che fino a poco tempo fa lavorava alla Fincantieri del porto. Una morte naturale, stando a quando constatato dal medico del 118. Il corpo, infreddolito, non presentava nessun segno di violenza o aggressione. Salam non aveva i familiari ad Ancona, era separato e un fratello è arrivato poi in giornata da Bologna per il riconoscimento. Da un po’ di tempo viveva con dei connazionali, in via Vasari, dopo che aveva affrontato dei problemi economici per via del lavoro, ed era seguito anche Patrizia Guerra, la mamma coraggio impegnata nel volontariato. I coinquilini lo hanno visto uscire di casa mercoledì sera, attorno alle 19, e poi non aveva fatto più rientro a casa. Non si erano preoccupati però più di tanto perché il 48enne era solito concedersi delle serate fuori. La salma è stata affidata all’impresa funebre Città di Ancona che l’ha portata all’obitorio dell’ospedale di Torrette. Il pm di turno Andrea Laurino non ha disposto nessuna autopsia e in giornata ha liberato la salma per restituirla ai familiari per il funerale. Oggi Salam era atteso alla Misericordia dove è stata organizzata una giornata per senzatetto e persone in difficoltà economica.

ma. ver.