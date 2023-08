Trovato su una Vespa rubata, calci e pugni ai poliziotti: arrestato

Se ne stava seduto, su una vespa d’epoca risultata rubata qualche giorno prima, a Loreto, quando i poliziotti si sono fermati per controllarlo. L’uomo, un 37enne anconetano, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe iniziato a ribellarsi dando calci e spintoni agli agenti, senza fornire la carta di identità. Un poliziotto è caduto a terra riportando lesioni e 10 giorni di prognosi. Il fatto è accaduto martedì mattina, attorno alle 10, in via Marconi, nel quartiere degli Archi, vicino alla farmacia. Il ribelle è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Vista la vespa oggetto di furto è stato denunciato anche per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nel porta oggetti del motociclo infatti c’erano due pinze e un taglierino, non appartenenti al proprietario della vespa. Per queste posizione sono in corso le indagini. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato dalla giudice Paola Moscaroli che ha disposto per lui l’obbligo di firma. Alla giudice l’uomo ha detto che il poliziotto sarebbe inciampato da solo, negando di averlo colpito. Nell’udienza che si è tenuta in tribunale il 37enne è stato assistito dall’avvocato Giovanni Rizzi che ha chiesto i termini a difesa. L’udienza è stata quindi aggiornata al 19 ottobre. La difesa valuterà se chiedere un patteggiamento. Il 37enne è stato multato anche perché sprovvisto di patente di guida al momento del controllo. Gli è stata revocata nel 2015.