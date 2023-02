Trovato ubriaco in una pozza di sangue al Piano

Era a terra, disteso e sanguinante. Così è stato trovato, ieri mattina, un 54enne, in via Ascoli Piceno. A dare l’allarme è stato un passante che lo ha visto sulla strada. Sul posto sono arrivate l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Gialla. L’uomo, di nazionalità rumena, non era cosciente e aveva, nella tasca della giacca, una bottiglia di rum vuota. Potrebbe essere stato un abuso etilico a fargli perdere i sensi e a farlo cadere, battendo la testa e procurandosi così la ferita che lo ha fatto sanguinare.