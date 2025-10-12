"Trovatore", debutto con successo. Oggi alle Muse l’ultima replica

Dopo il successo della prima di venerdì oggi pomeriggio (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona va in scena la replica del ‘Trovatore’ di Giuseppe Verdi. Alla direzione d’orchestra c’è l’ucraino Andriy Yurkevych, mentre regia, scene e luci sono firmate da Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro. I costumi sono di Stefania Cempini; video artist Francesco Lopergolo. La produzione è un nuovo allestimento della Fondazione Teatro delle Muse. Il cast raccoglie alcune delle voci più interessanti del panorama internazionale: Salome Jicia, dopo i numerosi successi al Rossini Opera Festival di Pesaro interpreta per la prima volta Leonora; Amadi Lagha è Manrico, ruolo che ha recentemente interpretato all’Opera di Pechino, Serban Vasile, che ha già fatto il ‘Nabucco’ sotto la direzione di Riccardo Muti, è il conte di Luna, Valentina Pernozzoli, che ha appena debuttato in Falstaff al Festival di Glyndebourne, interpreta il personaggio di Azucena, il cinese Yongheng Dong è Ferrando, Antonella Granata è Ines, e Alessandro Fiocchetti è Ruiz. Ci sono poi Davide Filipponi (un vecchio zingaro) e Alessandro Pucci (un messo). Sono impegnati nella produzione l’Orchestra ‘Rossini’ di Pesaro e il Coro Lirico Marchigiano ‘Vincenzo Bellini’, diretto da Francesco Calzolaro. Per informazioni: biglietteria del Teatro delle Muse in via della Loggia (07152525).