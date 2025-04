Trozzi, la morte causata da problema all’aorta. L’autopsia dovrà chiarire se poteva essere salvato

E’ morto per una dissecazione aortica l’imprenditore Massimiliano Trozzi, 45 anni, titolare dell’azienda Fraber a San Biagio di Osimo, specializzata in pelletterie, e presidente del Camerano Calcio.

Una membrana vicino al cuore si è rotta ed è fuoriuscito sangue che avrebbe poi causato un arresto cardiocircolatorio. Questi i primi risultati dell’autopsia eseguita ieri all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Torrette. A richiedere l’esame autoptico è stato il pubblico ministero Rosario Lioniello dopo che i familiari dell’imprenditore hanno presentato un esposto, attraverso l’avvocato Simona Montecchiani, perché Trozzi cinque giorni prima era stato in pronto soccorso all’ospedale di Osimo a fare dei controlli. Aveva avuto la pressione alta ed era preoccupato.

Dopo la visita era stato rimandato a casa, senza una terapia o richieste di ulteriori esami da effettuare. La dissecazione aortica è considerata una malattia vascolare piuttosto rara e con alta mortalità se non trattata chirurgicamente e tempestivamente. L’accertamento, durato diverse ore ieri mattina, dovrà stabilire anche se l’imprenditore poteva essere salvato. L’autopsia è stata eseguita dal medico legale Mauro Pesaresi, incaricato dalla Procura. I familiari della vittima hanno fatto partecipare al riscontro anche un perito di parte, il medico legale Adriano Tagliabracci. Per la morte di Trozzi ci sono quattro medici del pronto soccorso di Osimo indagati per omicidio colposo, due sono radiologi.

Uno degli indagati, difeso dall’avvocato Cinzia Molinaro, ha nominato come consulente di parte il medico legale Loredana Buscemi, presente ieri durante l’autopsia. Ieri sera non era ancora arrivato il nullaosta per il funerale del 45enne che sarà fissato nelle prossime ore. L’imprenditore osimano si era recato in pronto soccorso il 15 marzo scorso, il 20 marzo è stato trovato morto all’interno della sua attività, dalla madre. Erano le 10 quella mattina. La notte l’imprenditore l’aveva passata quasi in bianco per un forte mal di testa. Arrivato in ufficio è stato colpito da un malore che gli è stato fatale.

m. v.