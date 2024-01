"Trucchi per l’anima" al teatro Portone

In un teatro vuoto, luogo metafisico dove giacciono pochi oggetti apparentemente abbandonati, una sorta di terra di nessuno, un uomo e una donna si incontrano, si scrutano, parlano dando vita a dialoghi dal ritmo serrato, a volte frenetico, a volte brillante, e a tratti inquieto e drammatico. In una sorta di scanzonato thriller psicologico, i due si svelano in un progressivo crescendo di emozioni, dal riso al pianto, tra rivendicazioni, rammarichi e progetti. Trucchi per l’anima è un divertente viaggio nel profondo dell’animo umano, commedia ironica e amara al contempo. In scena oggi alle 21.15 al teatro Portone con Rosario Galli, Giorgio Carosi e Beatrice Gregorini, posto unico 10 euro, prevendite Edicola Stazione (viale Bonopera 48/1), presso la biglietteria del teatro sabato ore 16.30 - 18.30.