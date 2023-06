Truffa ad Ancona: si spaccia per addetto della banca e spilla 4mila euro alla vittima

Arcevia (Ancona), 20 giugno 2023 – Chiama e si spaccia per addetto dell’ufficio sicurezza della banca e riesce a spillare all’ignara vittima ben 4mila euro. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Arcevia a seguito di accertamenti e indagini sono riusciti a identificare e denunciare alla Procura un 35enne cittadino di origine extracomunitaria residente nel Nord Italia.

Con raggiri era riuscito a carpire la buona fede di una persona aderente alla fascia sociale debole, trentenne, facendogli prelevare dal proprio conto corrente oltre 4mila euro, per poi chiedergli di versarlo su una carta di credito prepagata in uso al malfattore.

La tecnica usata sarebbe piuttosto diffusa non solo in questo territorio. In questo caso il truffatore al telefono si è spacciato per addetto dell'ufficio sicurezza della banca riuscendo così a carpire il codice ‘Otp’ della carta di credito. Il trentacinquenne, dopo gli accertamenti del caso, è stato denunciato per truffa.