Truffa ad anziana da 12mila euro a Corinaldo: come difendersi

Si è finto carabiniere per truffare un’anziana. È successo a Corinando dove una donna ha ricevuto la chiamata di un uomo che si è finto un maresciallo dei carabinieri. La truffa è sempre la stessa, quella cioè dell’incidente: all’anziana è stato detto dal truffatore che la figlia rischiava dai 2 ai 10 anni di carcere. Il sedicente carabiniere, per rendere tutto più credibile, ha fatto ascoltare per pochi istanti la voce della donna che implorava di pagare. Il finto militare ha inoltre dichiarato alla vecchietta che, entro poco tempo, sarebbe passato un suo collega a ritirare del denaro, circa dodicimila euro. Un episodio che fa riemergere il problema delle truffe agli anziani, che si acuisce soprattutto nei mesi estivi, e per cui gli stessi carabinieri hanno effettuato proprio nell’hinterland numerosi incontri per sensibilizzare le potenziali vittime e le loro famiglie e dai tentativi di raggiro, e soprattutto hanno spiegato loro come difendersi dai truffatori.

Nei giorni scorsi in città si erano visti due uomini a bordo di un’auto rossa che, dopo aver cercato di guadagnarsi la fiducia di alcuni anziani, gli avevano rubato il portafoglio. Nelle ultime settimane si sono registrati alcuni tentativi di truffa anche nel quartiere Vivere Verde dove sedicenti operatori di luce e gas hanno cercato di introdursi nelle abitazioni di alcuni anziani, ma, fortunatamente, non sono riusciti a raggiungere l’obiettivo.