Truffa all’assicurazione: carrozziere nei guai

A volte era il soccorso stradale, con tanto di carro attrezzi intervenuto dopo un incidente, altre volte era il noleggio dell’auto di cortesia dato al cliente e durato anche un mese. In sei fatture una carrozzeria della Vallesina avrebbe dichiarato operazioni e interventi oggetto di rimborso da parte di una assicurazione che sarebbero state inesistenti. I soccorsi stradali e le auto prestate non ci sarebbero mai stati. Ad accorgersi dell’anomalia è stato un importante gruppo assicurativo, con sede legale a Bologna, che si appoggiava alla carrozzeria.

Ha denunciato il legale rappresentante dell’attività finito ora a processo per tentata truffa continuata. Lunedi si è aperto il dibattimento davanti al giudice Lamberto Giusto ed è stata ammessa la lista testimoni che saranno sentiti ad iniziare dalla prossima udienza, fissata per il 22 aprile prossimo. Imputato al tribunale di Ancona uno jesino di 41 anni, difeso dall’avvocato Gabriele Galeazzi. Parte civile nel procedimento il gruppo assicurativo, rappresentato dall’avvocato Mario Scaloni.

Chiede un risarcimento di danni morali e patrimoniali pari a 30mila euro. Stando alle accuse la carrozzeria, concessionaria a crediti di clienti vittime di sinistri stradali, avrebbe presentato all’assicurazione sei fatture per altrettante sei operazioni mai effettuate in favore dei clienti tanto da indurre in errore l’importo del danno subito. Le fatture di riferimento riguardano incidenti avvenuti tra il giugno del 2017 e luglio del 2018. Gli importi erano variabili, tra un massimo di 495 euro, per un noleggio auto durato un mese ma, stando all’accusa, mai effettuato, e 180 euro per un soccorso stradale anche questo sembrerebbe mai avvenuto da parte del carrozziere.

Nelle fatture erano indicate le date dei sinistri stradali avvenuti, con le generalità anche del proprietari della vettura rimasta coinvolta, ma non avrebbe coinciso poi il servizio erogato. In un caso il preventivo di noleggio dell’auto di cortesia è risultato due mesi dopo l’incidente stesso. Un altro cliente ha dichiarato invece di non aver usufruito nemmeno un giorno dell’auto sostitutiva. Qualcuno si è trovato anche una firma falsa (apocrifa) sul noleggio goduto ma non usufruito. Proprio queste anomalle hanno insospettito i periti dell’assicurazione che hanno approfondito le fatture trovandone altre non regolari. Per il carrozziere invece i servizi prestati sono tutti avvenuti e il rimborso chiesto era più che lecito. Sarà il processo a stabilire la verità dei fatti.

Marina Verdenelli