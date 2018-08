Chiaravaklle (Ancona), 3 agosto 2018 - Ancora furti e raggiri ai danni di pensionati a Chiaravalle, quando lo choc per il delitto di via Verdi è ancora fresco. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, due malfattrici si sono introdotte a casa di un novantenne vedovo fingendosi dipendenti comunali. Hanno riferito al citofono e quando l’anziano ha aperto, in pochi minuti, mentre una lo distraeva l’altra sgattaiolava in camera da letto alla ricerca di denaro e preziosi da arraffare.

In pochi istanti, la donna ha trovato, nascosti in camera da letto circa mille euro, i risparmi e parte della pensione del poveretto che vive solo. Solo quando le due se ne sono andate l’anziano ha pensato ad una truffa. Andato in camera da letto ha scoperto l’ammanco e avvertito il 112 ma all’arrivo dei carabinieri delle due donne non c’era più traccia.

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Jesi sono in corso. Già nei giorni scorsi segnalazioni di presunti addetti di società di fornitura energia erano scattate in città, anche tramite social network. La guardia resta alta a Chiaravalle dove la povera Emma Grilli, 85 anni, è stata sgozzata in casa dal vicino per poche centinaia di euro.

La raccomandazione è di fare attenzione e segnalare ogni movimento sospetto. E’ tanta la rabbia per il furto subito lunedì pomeriggio da Daniela Misiti davanti alla cappellina di sua madre al cimitero di Chiaravalle. Dentro oltre a 300 euro con cui avrebbe pagato l’assicurazione anche il cellulare con le ultime foto e video della mamma defunta.

E’ caccia a due giovani che sarebbero stati visti scappare da una signora che, lunedì pomeriggio pure si trovava al cimitero. «Tutta la mia solidarietà – commenta l’ex candidato di Forza Italia per Jesi Massimiliano Lucaboni – a Daniela Misiti, amica di vecchissima data ma anche candidata nella mia lista alle ultime elezioni amministrative. Tolta la paura ora Daniela deve affrontare la burocrazia italiana che non concede tregua, anzi non le consente di ritornare alla normalità del vivere quotidiano. Infatti nella borsa rubatele al cimitero di Chiaravalle oltre al denaro c’erano i documenti».