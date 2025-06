Truffa da centomila euro, foglio di via dalla città

Una truffa da centomila euro per comprare un’auto di super lusso. Ma il conto era chiuso da un pezzo e la donna, una volta materializzato il raggiro, si era dileguata. Il Questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso nei suoi confronti il 102esimo foglio di via dall’inizio dell’anno. La misura di prevenzione è stata emessa nei confronti di una donna - di origine rumena residente fuori regione, di circa 30 anni - che aveva posto in essere un’articolata e ben congegnata truffa nei confronti di un uomo di Ancona.

In particolare la trentenne mettendo in atto artifizi e raggiri ha tratto in inganno il venditore di un’autovettura di lusso. La donna prima sottoscriveva con la vittima un contratto di compravendita di oltre centomila euro, per poi effettuare un bonifico bancario che risultava successivamente essere partito da un conto corrente chiuso da diverso tempo. Per convincere il venditore della genuinità del bonifico, la truffatrice gli aveva anche mostrato delle finte foto sul cellulare della - finta - ricevuta bancaria.

All’esito dell’istruttoria condotta, i poliziotti hanno dapprima denunciato la donna. Successivamente il Questore, in considerazione dei numerosissimi precedenti della stessa per reati della stessa specie, ha emesso la misura di prevenzione a suo carico con prevenzione di ritorno nella città dorica fino al 2029.