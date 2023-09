Truffa del bonus cultura: “Rubati i soldi a mio figlio, il ministero non rimborsa”

Jesi (Ancona), 25 settembre 2023 – “Bonus cultura" usurpato, mamma e figlio denunciano ai carabinieri che trovano l’autore del ‘raggiro’. Pensando di aver diritto al riaccredito della somma trafugata, 423 euro, si scontrano con un muro di gomma. Un’Odissea che tra mail, telefonate e proteste si trascina da giugno. "Mio figlio quasi 19enne – riferisce Monia Mancinelli - ad aprile di quest’anno, ha scaricato la ‘app18’ per usufruire del bonus Cultura che il Governo - Ministero della Cultura - mette a disposizione dei maggiorenni per l’acquisto di libri, mostre, biglietti per cinema, mostre e concerti. Lui ha potuto comprare 77 euro di libri ma gli altri 423 euro sono stati sottratti da un 34enne di Reggio Calabria attraverso una libreria ‘fantasma’.

Dall’app di mio figlio figurava che il 26 giugno aveva speso 423 euro in Calabria. Mio figlio appena si è accorto, è andato subito alla stazione dei carabinieri a denunciare il fatto. Abbiamo telefonato al call center dedicato per capire come poter ottenere l’accredito. La risposta alle mie innumerevoli email è sempre la stessa: ‘Questo Ministero si riserva l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 9 del regolamento, in conseguenza delle comunicazioni che verranno fornite dalle competenti autorità all’esito delle indagini svolte. Bene, con l’aiuto del comandante della stazione carabinieri di Jesi abbiamo agevolato le indagini, altrimenti tutto forse sarebbe andato nel dimenticatoio. Dopo due mesi le indagini si sono concluse con denuncia per truffa e appropriazione indebita. Ho inviato la documentazione al servizio governativo App18, certa che, in breve tempo, mio figlio potesse usufruire della somma, ma la risposta è stata: ‘Siamo davvero spiacenti, ma una volta validato dall’esercente, il Bonus Cultura non può essere riaccreditato sul portafoglio personale del beneficiario".

«Prima ti dicono di attendere l’esito delle indagini e poi concluse quelle ti dicono che il Ministero non prevede il riaccredito – rimarca indignata Monia Mancinelli - . Ma allora perchè non mi è stato subito detto che non era previsto il rimborso? Il ministero sa che quel signore già noto, tra l’altro, alle forze dell’ordine ha truffato ancora. Abbiamo documentato tutto, ma non si prevede il rimborso. Eppure quando dei ragazzini anni fa hanno fatto un uso improprio del bonus, a me risulta che il Ministero della Cultura abbia smosso qualcuno per prelevare alle famiglie 3 volte la cifra spesa. Io e mio figlio siamo profondamente delusi da tutto il sistema. Chi vince è sempre chi ruba. E’ evidente. Chi paga le tasse e si sveglia presto per uno stipendio da fame, soccombe. Restituire i soldi sottratti ai giovani truffati senza se e senza ma dovrebbe essere un dovere di un Ministero di uno Stato che funziona".