Truffa del finto avvocato Raggirati altri due anziani La polizia lancia l’allarme

Ancora truffe ai danni degli anziani e delle persone più indifese. Stavolta nel cuore della città. L’altro pomeriggio le volanti sono intervenute sia in zona Viale della Vittoria, che in via Benedetto Croce. Erano state segnalate due truffe ad anziani, attuate con la modalità del falso avvocato, che chiama rappresentando alle vittime (in questo caso una donna del 1938 ed un’altra del 1941) che i loro figli sono stati coinvolti in incidenti, chiedendo danaro per pagare un presento risarcimento. L’ennesimo tentativo vigliacco per approfittarsi di persone anziane, per carpirne la buona fede e guadagnarci sopra. Dopo i casi dei giorni scorsi e quelli nella zona del Viale la polizia torna a lanciare l’allarme e invita i cittadini a parlare con i propri anziani, familiari, vicini di casa, per metterli in guardia da possibili raggiri. Bastano pochi consigli per aiutare a difendersi. "Nel periodo estivo – scrive la Questura – il pericolo di truffe ai loro danni è maggiore a causa del parziale svuotamento delle città. Le persone della terza età sono quelle che rimangono più sole. Ricordiamoci di loro e magari cerchiamo di dedicare qualche ora del nostro tempo per accompagnarli nelle commissioni, come fare la spesa o ritirare la pensione". In entrambe le circostanze le vittime sono state contattate telefonicamente, hanno fornito indirizzo alla truffatrice giunta sul posto, che si è finta la segretaria dell’avvocato, consegnandole oltre 1000 euro in contanti per ciascuno episodio, insieme a monili e gioielli in oro e pietre preziose e in un caso addirittura bancomat e pin, dovendo poi i familiari della parte lesa procedere anche al blocco della carta. La Questura di Ancona, nell’ottica di contrastare le più comuni modalità di approccio truffaldino nei riguardi degli anziani, con la collaborazione della Confartigianato, ha ideato una brochure particolarmente intuitiva, con richiami in dialetto, volta a destare l’attenzione del lettore su alcune situazioni che possono favorire il raggiro e quindi esporre la vittima al reato, minorandone la difesa.

"Non aprire la porta…", "Non dare confidenza per strada…", "Non fornire informazioni personali al telefono…", sono alcuni degli avvertimenti formulati, Nei prossimi giorni personale della Polizia, sia in città che in provincia organizzerà incontri rivolti a sensibilizzare le persone anziane a difendersi da queste condotte criminali, a chiedere subito aiuto e conforto anche chiamando il 112.