Truffa del pellet: in quattro beffati Scatta la denuncia per due persone

Ancora truffe del pellet messe a segno in città: quattro le vittime nell’arco di poche settimane e due i denunciati. I carabinieri della stazione di Fabriano hanno scoperto, in questi giorni, quattro truffe relative alla vendita di pellet.

La prima vittima è un fabrianese 30enne che aveva trovato on line una buona partita del materiale che gli serviva per scaldarsi. Contattato, il presunto imprenditore ha promesso una importante quantità di pellet a prezzo vantaggioso. Il cliente convinto di aver fatto un affare ha versato 200 euro, ma il pellet non è mai arrivato a casa. Così ha raggiunto la caserma dei carabinieri per la denuncia: avviate le indagini i militari sono arrivati a un 45enne di Caserta e lo hanno denunciato per truffa. Ma non è finita perché i carabinieri hanno fatto accertamenti su altri tre casi, tutti con lo stesso venditore: un 40enne dell’Anconetano che ha promesso pellet, anche lui a un prezzo che appariva particolarmente concorrenziale, a tre clienti i quali hanno prenotato tramite internet.

Tutti e tre hanno segnalato la truffa ai carabinieri di Fabriano che, dopo indagini informatiche, hanno denunciato per truffa il presunto venditore. Nel primo caso la vittima è stata un maceratese 45enne che aveva effettuato bonifico da oltre 1.300 euro, nel secondo caso si una fabrianese 50enne che ha pagato oltre 500 euro senza ricevere nulla. Nel terzo caso un uomo residente nel comprensorio fabrianese ha pagato oltre 900 euro di pellet per ritrovarsi con nulla in mano.