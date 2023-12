"Truffa del resto". L’allarme sui social dei commercianti: attenti a quella donna

"Sta girando per Jesi una signora che apparentemente ha tra i quaranta e i cinquant’anni che maneggiando con le banconote per il resto riesce a truffarti". L’allarme corre sui social tra i commercianti, che ne tracciano anche l’identikit. "È vestita di nero, ha gli occhiali a specchio e i capelli neri legati in una coda". Sarebbero diverse le vittime dei raggiri in questi ultimi giorni. La raccomandazione è sempre quella di rivolgersi alle forze dell’ordine, per segnalare persone e anche movimenti sospetti.