Truffa dello specchietto a Senigallia: messi in fuga

Tentata truffa dello specchietto sul lungomare, due uomini scappano a bordo di un’auto bianca. Ci hanno provato di nuovo, all’altezza di Cesanella, un automobilista si è fermato dopo aver sentito un forte colpo. A lui si sono avvicinati due uomini che hanno lamentato un contatto e un danno alla loro auto, chiedendo un risarcimento in contanti, in quanto sarebbero dovuti ripartire subito. L’uomo però non è caduto nella trappola e ha preso in mano il telefono per chiamare i carabinieri mettendo così in fuga i due. Poco dopo la stessa auto sarebbe stata segnalata a Marotta, all’altezza della stazione dove anche lì, i due truffatori hanno tentato di farsi consegnare dei soldi.