Truffa dello specchietto Denunciato un campano

Vittima della truffa dello specchietto in superstrada si rivolge ai carabinieri che, grazie alle telecamere, trovano il responsabile e lo denunciano. Sono stati i carabinieri di Cupramontana a scoprire il raggiro. In caserma nei giorni scorsi si è presentata una quarantenne del posto che ha denunciato di essere stata affiancata sulla superstrada 76 (direzione Jesi – Fabriano), da un uomo che lamentava di aver subito danni allo specchietto provocati dalla macchina condotta dalla donna. La vittima ha raccontato ai militari che l’uomo le ha chiesto 120 euro per finirla lì ed evitare di dover chiamare le forze dell’ordine o scaricare l’assicurazione. La conducente, non avendo denaro, è uscita al primo svincolo ed è andata al bancomat a prelevare, mentre l’uomo la seguiva. Dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza dell’istituto bancario i militari hanno identificato l’uomo. Si tratta di un trentenne campano, pluripregiudicato, anche per reati analoghi: è stato denunciato per truffa.