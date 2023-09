Truffa fornitura luce e gas a Jesi: denunciato un napoletano

"Il suo contratto per la fornitura di luce e gas sta per migrare ad altra compagnia". La vittima si rivolge al commissariato che trova il truffatore e lo denuncia: si tratta di un giovane napoletano con precedenti dello stesso tipo. La vittima, titolare di un contratto di fornitura luce e gas, aveva la comunicazione via mail del cambio contratto. Contattato il servizio clienti, ha scoperto che c’era una richiesta di migrazione. Ha contattato lo sportello consumatori e appreso il nome della società alla quale sarebbe passato. Di qui la conferma che la nuova società era in possesso di un contratto a suo nome con tanto di firma in calce avvenuto tramite un’agenzia perugina. Dagli accertamenti è emerso il nome del responsabile denunciato venerdì alla Procura di Napoli. Sempre venerdì i poliziotti hanno denunciato a piede libero per evasione un 58enne sottoposto ai domiciliari disposti dall’ufficio di sorveglianza di Roma e autorizzato ad uscire per le esigenze di vita dalle 12 alle 14. È stato trovato fuori casa alle 14.17 in via Setificio e non sapeva spiegarne il motivo.