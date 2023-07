"Truffa online a Fabriano: lo scooter era per un falso figlio"

Mette in vendita on line il vecchio scooter, pensa di averlo venduto ad un ottimo prezzo ma viene raggirato dal falso papà. Ancora una truffa messa a segno in rete. I poliziotti del commissariato di Fabriano, a seguito di una complessa attività investigativa, hanno denunciato due soggetti extracomunitari residenti nel Milanese per truffa aggravata commessa col mezzo informatico. Tutto è iniziato quando, a giugno scorso, un fabrianese 45enne ha deciso di acquistare un nuovo scooter mettendo in vendita il vecchio su un sito internet specializzato. Passati pochi minuti dalla pubblicazione dell’inserzione, un acquirente si è proposto per l’acquisto del vecchio scooter al prezzo richiesto: 1.300 euro. Il venditore è stato piacevolmente sorpreso e i due si sono scambiati le modalità di pagamento e consegna: bonifico sull’Iban del venditore e spedizione tramite corriere specializzato in Lombardia. Il venditore però ha ricevuto la richiesta di poter anticipare, su un Iban fornito dall’acquirente, 200 euro in favore del corriere per far sì che questo potesse programmare subito il trasporto. "Sto aspettando lo stipendio e ho solo i 1.300 ma vorrei fare un bel regalo a mio figlio 16enne che è stato promosso a scuola con dei bei voti" ha detto il presunto acquirente. Visto il prezzo concordato che il fabrianese riteneva ottimo rispetto al valore effettivo dello scooter e vista la naturale fiducia ispirata dal gesto amorevole di un padre verso il figlio, il venditore si è convinto a versare i 200 euro. Tramite home banking ha effettuato il bonifico sul presunto Iban del corriere, fornito dal presunto acquirente. A quel punto il venditore si è messo in attesa del corriere che però non è mai arrivato. E purtroppo dell’acquirente si sono perse le tracce. Vani sono stati i tentativi di rintracciare, al telefono il presunto acquirente. A questo punto il fabrianese, sospettando la frode, ha contattato il corriere incaricato: scoprendo la truffa. Al fabrianese non è rimasto altro che rivolgersi al commissariato. Le indagini hanno consentito di individuare le generalità del titolare dell’Iban che ha ricevuto i 200 euro e dell’intestatario del cellulare con il quale erano state condotte le contrattazioni: due extracomunitari residenti da molti anni in Italia, già diverse volte denunciati per la commissione di truffe online. Il contro incriminato veniva regolarmente "svuotato" dopo ogni accredito da parte delle vittime: ora è stato sequestrato.

sa.fe.