Truffa online da 10mila euro Smascherata un’intera banda

I carabinieri di Ostra hanno smascherato una banda di cinque truffatori tutti residenti nel foggiano e di età compresa tra i 22 e i 43 anni, dovranno rispondere per concorso in truffa. I militari hanno avviato le indagini a seguito di una denuncia sporta da una coppia di Ostra che aveva messo in vendita un escavatore al prezzo di 10mila euro. L’annuncio era stato pubblicato su un sito web e la banda di truffatori si è messa subito in contatto. Il compratore ha chiesto di poter ritirare l’escavatore in un giorno festivo, perché quella era la sua disponibilità. Una volta arrivato ad Ostra, ha pagato con un assegno che i proprietari del mezzo non hanno potuto sottoporre a controllo in un istituto di credito in quanto chiuso. Non appena hanno tentato d’incassarlo si sono accorti che si trattava di un assegno falso e hanno sporto subito denuncia. "I carabinieri consigliano di effettuare operazioni di vendita durante i giorni feriali, in orario di apertura degli istituti di credito, per verificare subito ogni documento bancario fornito dagli acquirenti ed evitare così eventuali truffe".

Come ogni anno con l’arrivo della stagione estiva i riflettori si accendono sugli annunci degli affitti estivi, dove spesso vengono proposte, ad un prezzo vantaggioso, abitazioni che poi risultano essere già occupate o addirittura fantasma. Sono già due le persone inceppate in annunci truffa riguardanti le case vacanze: una di queste, è un’abitazione sul lungomare Mameli che ogni anno viene presa di mira dai truffatori sia per la posizione che per l’estetica, ma si tratta di una casa abitata per tutto l’anno. Negli ultimi mesi le truffe online hanno riguardato anche veri e propri versamenti di denaro che venivano richiesti attraverso una falsa mail inviata da un istituto di credito che chiedeva di fornire le proprie credenziali bancarie.