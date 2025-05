Truffa un’anziana, inseguito in autostrada. Viene arrestato ma torna subito libero

Truffa un’anziana, la polizia lo arresta ma torna libero. In manette, anche se per poco, è finito un campano che avrebbe raggirato una nonnina a Fano, il giorno del Primo Maggio. La fuga del malvivente è terminata però ad Ancona, lungo l’autostrada A14. E’ lì che i poliziotti del Commissariato di Fano sono riusciti a bloccare il presunto truffatore, non è stato chiarito se aveva ancora la refurtiva con sé, presa con la tecnica del finto carabiniere. I particolari dell’operazione saranno resi noti dopo la convalida che verrà fatta nei prossimi giorni anche se al campano non è stato possibile applicare la misura cautelare. Tornato libero è rientrato nella sua città. I poliziotti avevano avuto delle indicazioni, subito dopo la truffa, per rintracciarlo e seguendo quella pista sono arrivati fino in autostrada dove l’auto del presunto truffatore è stata fermata con l’aiuto della polizia stradale di Ancona. Per l’arresto è stato informato il pubblico ministero di turno Paolo Gubinelli. Il campano stava tornando a casa ed è stato preso dopo un inseguimento durato 60 chilometri. L’anziana derubata avrebbe ricevuto una telefonata, una tecnica ormai ben collaudata dove un complice finge di essere un carabiniere e annuncia un incidente stradale avvenuto ad un parente stretto della vittima che viene portata a pagare una somma di denaro per aiutare il parente.