Truffano l’anziana: portano via 10mila euro in oro

E’ stata bloccata la fuga di due giovani campani con tra le mani il bottino di una truffa ai danni di una 84enne di Camerano. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Osimo li hanno arrestati l’altro ieri pomeriggio lungo la statale 17 mentre, a bordo di un Suv, viaggiavano verso la Campania, luogo di provenienza di entrambi. Nei loro confronti sono emersi indizi di reato per la truffa che avrebbero messo a segno, qualche ora prima del controllo, proprio a Camerano. La tecnica è quella collaudata del nipote coinvolto in un incidente stradale in modo che la vittima consegni tutto l’oro custodito in casa al truffatore che si spaccia per maresciallo dei carabinieri.

L’arresto dei due, 19enni, è stato possibile grazie alla sinergia tra i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro (L’Aquila), zona dove si trovavano al momento del fermo, e quella di Osimo, quest’ultima attivata subito dopo la denuncia fatta dall’anziana. La refurtiva recuperata, pari al valore di circa 10mila euro, è stata ritrovata nella disponibilità dei due fermati che, dopo le contestazioni mosse loro per l’ipotizzato reato di truffa ai danni dell’anziana, sono stati arrestati e trasferiti in carcere a Sulmona. Gli sviluppi delle operazioni di polizia giudiziaria sono stati riportati al pubblico ministero della Procura sulmonese, che avanzerà, al gip dello stesso tribunale, la richiesta di convalida dell’arresto.

Indagini sono in corso in parallelo anche da parte dei carabinieri di Numana che lo scorso lunedì hanno ricevuto diverse telefonate da cittadini che lamentavano di aver avuto chiamate di sedicenti marescialli che con la stessa tecnica chiedevano soldi perché il figlio o il nipote era rimasto coinvolto nel finto e famigerato incidente. Visionando le telecamere di videosorveglianza comunali, i militari hanno scorto in particolare un’auto a noleggio, una Renault Captur, su cui viaggiavano due giovani di 25 anni, campani, che risultavano collegati a un cellulare sospetto. Nei loro confronti è stato emesso il foglio di via. Ci sarebbero infatti gruppi di malviventi che dal territorio campano partono e come "pendolari delle truffe" si insinuano nelle cittadine delle province del Centro Italia proprio per commettere questa tipologia di reati.

Silvia Santini