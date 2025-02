Truffata per sei sedie su Marketplace

È stato denunciato per il reato di truffa aggravata un 58enne originario di Lecce, dopo la querela sporta contro ignoti da una 47enne jesina lo scorso 21 dicembre che aveva segnalato di essere stata vittima di un raggiro sui social. L’attività investigativa è stata effettuata dalla Polizia di Stato del locale Commissariato. La donna, infatti, ha riferito che dopo aver visto in vendita sei sedie al prezzo di 220 euro su Marketplace di Facebook, ha effettuato un bonifico ordinario in favore del venditore, che aveva contattato su Messenger. Lo stesso, incassata la somma, le ha chiesto ulteriori soldi per presunte spese doganali. Il venditore, dopo i dubbi palesati dalla donna sulla possibilità che tutto potesse essere un raggiro, si era reso irreperibile non spedendo la merce e bloccando il contatto. Gli accertamenti espletati dai poliziotti, all’indomani della querela, hanno permesso di risalire all’intestatario dell’Iban legato al conto corrente nel quale erano confluiti i soldi, ovvero un cittadino leccese. Pertanto, raggiunto dalla Polizia del posto su delega del Commissariato jesino, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente per truffa aggravata dall’uso di strumenti telematici, idonei a ostacolare la propria identificazione.