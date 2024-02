Truffatrice recidiva scoperta dalla polizia: denunciata (ancora) una 41enne casertana Una cittadina casertana di 41 anni è stata denunciata per truffa online dopo aver venduto tre borse griffate ad una donna di Jesi. La vittima ha effettuato un bonifico di 250 euro ma la merce non è mai arrivata. La responsabile aveva già segnalazioni per truffa.