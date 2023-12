Truffava anziane in tutt’Italia: arrestato

E’ riuscito a truffare sette anziane spillando loro migliaia di euro. Si è spacciato per avvocato, poi per brigadiere, inventandosi storie sui figli delle vittime facendo leva sulla loro fragilità. Quel giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Le indagini hanno preso le mosse da un tentativo di truffa perpetrato, a giugno, a un’anziana signora nel centro di Osimo. Partendo da quell’episodio i Carabinieri, lavorando in sinergia con i colleghi delle Stazioni della città di volta in volta interessate dai singoli eventi, sono riusciti a ricondurre al giovane altri sei episodi con un modus operandi simile, perpetrati nello stesso giorno ad Ancona e, nel luglio, a Pisa, Reggio Calabria, Gioia Tauro e Livorno. Si tratta di un 30enne campano. Proprio a Napoli i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, assieme ai colleghi della Compagnia di Napoli Centro, hanno tratto in arresto il truffatore dando esecuzione a ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento, emesso dal Gip del tribunale di Livorno, scaturisce dalle indagini condotte dal Nucleo. Proprio per l’ultimo reato, quello di Livorno, il più grave, si è ritenuto che la competenza territoriale per tutti gli episodi di truffa fosse proprio del tribunale cittadino. Tutte le truffe erano sempre precedute dalla telefonata da un numero anonimo, con cui la vittima veniva avvisata di un incidente o di un arresto che avrebbe coinvolto un parente. Gli episodi però erano inventati. L’anonimo interlocutore ha ingenerato nella malcapitata donna uno stato di estrema agitazione, per poi tranquillizzarla dicendo che, dopo poco, sarebbe passato un avvocato o un maresciallo dei carabinieri a prendere i soldi necessari a risolvere il problema. Era proprio questo il ruolo ricoperto dall’arrestato, che, in tutti gli episodi, andava a casa della vittima a prelevare i contanti o i gioielli, da solo o assieme a un complice. Con artifici e raggiri e con la capacità di carpire la fiducia delle donne, quasi sempre molto anziane e fragili e scelte per la loro minore capacità di difesa, in alcuni casi è riuscito a farsi consegnare anche la tessera bancomat e il codice, per poi effettuare prelievi. Il gip, nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, ha sottolineato l’elevata capacità criminale dell’arrestato, figura itinerante, inserita in una compagine criminale che coinvolge più soggetti che agisce con sistematicità nelle truffe seriali.

Silvia Santini