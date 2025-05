Truffe agli anziani, arriva il foglio di via

Nei confronti di un 56enne che qualche settimana fa aveva truffato un anziano, il questore di Ancona Cesare Capocasa ha messo un foglio di via da Ancona fino al 2029. Il 56enne, in compagnia di un complice, con la tecnica del ‘finto carabiniere’ aveva sottratto all’anziana vittima soldi e monili in oro per poi darsi alla fuga; poco dopo era stato tratto in arresto e per lui ora è scattata immediata anche la misura di prevenzione del questore con il quale gli è stato inibito il ritorno nel capoluogo fino al 2029. La violazione della misura di prevenzione costituisce autonoma fattispecie di reato, ricorda la Questura, e, se l’uomo dovesse tornare in città, sarà tratto in arresto dalle forze dell’ordine.