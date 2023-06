Truffe agli anziani I carabinieri nelle parrocchie

Nella sezione "crimini più odiosi" hanno un paragrafo dedicato, a pieno titolo, le truffe agli anziani. Un fenomeno, purtroppo, che non passa mai di moda a danno di soggetti fragili e indifesi, da un lato, e personaggi spietati, chi truffa, dall’altro. Costante, a riguardo, è l’impegno da parte delle forze dell’ordine. Venerdì scorso i carabinieri della Compagnia di Ancona hanno realizzato un incontro con la cittadinanza presso i locali delle chiese Santa Maria delle Grazie e San Francesco di Assisi, messi a disposizione dal parroco Samuele Costantini. Presenti il capitano Manuel Romanelli, comandante della Compagnia di Ancona, assieme al comandante della Stazione di Ancona, Antonio Saracino. I cittadini hanno potuto vedere e ascoltare come le truffe vengono commesse: dalla telefonata in cui i malfattori simulano di essere carabinieri o avvocati fino ad arrivare ai più "moderni" tentativi di phishing con sms o mail, passando per i metodi più "classici" dei finti operatori di società di distribuzione del gas o di energia elettrica. I partecipanti sono stati messi in guardia sulle tecniche di azione dei malviventi, sempre in aggiornamento, e sono stati invitati a segnalare ogni situazione sospetta alle forze di polizia, mediante l’utilizzo del Numero unico delle emergenza 112. Tante le domande da parte dell’utenza, a dimostrazione di quanto sia sentita una simile problematica purtroppo ancora troppo diffusa. Gli incontri proseguiranno in altre zone del capoluogo, più in generale in tutta la provincia.