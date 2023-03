Truffe agli anziani, polizia locale e Comune premiati dal ministro

Un riconoscimento per la Polizia locale di Ancona nell’ambito del Premio 2022 “Anci Sicurezza urbana” per il progetto di prevenzione e sensibilizzazione contro le truffe agli anziani “L’apparenza inganna” avviato negli anni scorsi in città e che nel periodo delle restrizioni pandemiche è stato trasformato da semplice strumento informativo, anche in punto di ascolto in favore degli anziani anconetani.

La cerimonia di premiazione, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del presidente del Consiglio nazionale Anci Enzo Bianco, si è svolta a Roma, nella Biblioteca Nilde Iotti della Camera dei Deputati. “L’apparenza inganna!” è un progetto finanziato dal Ministero dell’Interno che ha istituito uno specifico fondo da destinare ai Comuni per sviluppare attività mirate a contrasto delle truffe perpetrate nei confronti delle persone anziane. Il progetto si è concretizzato con una serie di incontri frontali nei luoghi di aggregazione degli anziani, grazie alla collaborazione con varie associazioni locali e parrocchie che hanno messo a disposizione i loro spazi. Poi. però, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19, per raggiungere gli interessati, obbligati a rimanere in casa, è stata attivata una linea telefonica dedicata ai nuclei familiari residenti nel Comune di Ancona costituiti da ultrasettantenni,informati della iniziativa attraverso l’invio 5mila lettere e con spot pubblicitari sui media.