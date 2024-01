"Truffe agli anziani, serve prevenzione"

"Unire le forze, soggetti e risorse economiche per migliorare interventi e prevenzione a favore della popolazione più anziana". Interviene così Sandro Tiberi, presidente Anap Confartigisnato, dopo l’aumento di truffe ai danni di anziani. L’associazione da anni è in prima linea contro un fenomeno odioso che colpisce una delle fasce più deboli e indifese della popolazione. "Nelle Marche il 40% della popolazione ha un età superiore ai 55 anni, per questo riteniamo fondamentale che si ponga una particolare attenzione a un welfare strutturato - insiste Tiberi - una rete di servizi e opportunità rivolte agli over 60. Le principali direttrici su cui ci chiedono di intervenire i nostri soci sono servizi per la non autosufficienza, servizi sanitari accessibili, supporto all’invecchiamento attivo".

A questo impegno Anap affianca quello "per ridurre l’isolamento degli anziani e il senso di vulnerabilità contribuendo al miglioramento del senso di sicurezza". Grazie alla collaborazione con la questura di Ancona, Anap, nel 2021 e nel 2022, ha elaborato la campagna "Difendiamoci dai truffatori" con una brochure, in parte in dialetto, di facile consultazione e in distribuzione nelle parrocchie, nei centri di aggregazione e in occasione di eventi di sensibilizzazione. "Perché le azioni abbiano ricadute positive - spiega Tiberi - è necessario mettere a fattore comune, in un unico fondo, risorse e soggetti che si occupano di questi temi".