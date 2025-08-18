Truffe delle assicurazioni. Sgominata una banda

Non conosce pausa l’attività della Polizia locale di Castelfidardo impeganta durante il periodo delle ferie estive su vari fronti: dalle truffe alla movida molesta e poi la guida sotto effetto di droghe. Il nuovo report operativo delle attività ferragostane degli agenti di piazza Leopardi ha portato alla luce una serie di truffe assicurative poste in essere da sedicenti broker che, carpita la fiducia attraverso contatti internet e telefonici ben strutturati, con tanto di sito web - successivamente oscurato previa segnalazione all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - stipulavano fantomatiche polizze per auto e moto ai danni di ignari cittadini.

L’attività investigativa permetteva di delineare il complesso e artificioso schema architettato dai sedicenti assicuratori, tracciandone flussi di denaro e contatti telefonici permettendo di individuare e deferire all’Autorità Giudiziaria ben tre persone. Sempre nei giorni scorsi alla sala operativa giungeva richiesta di intervento per il danneggiamento delle pertinenze di una proprietà privata. Anche in questo caso gli agenti hanno ripercorso tutti i movimenti dei veicoli in transito nell’area di riferimento fino a restringere il cerchio degli indiziati e a deferirli all’Autorità Giudiziaria.