Truffe, due novantenni nel mirino Derubati da falso addetto dell’acqua

Truffe agli anziani, nel mirino dei balordi una coppia di novantenni. A registrare l’episodio le volanti della questura di Ancona, intervenuti nei giorni scorsi in via Monte san Vicino, tra Pinocchio e Fornetto, dove era stato segnalato un furto in abitazione ai danni della coppia. Secondo quanto riferito dalle vittime, verso le 8.30 un uomo si era presentato in casa affermando di essere dell’acquedotto e di dover effettuare un sopralluogo in casa per controllare delle eventuali perdite e dunque la necessità di lavori di manutenzione. Il soggetto è stato accompagnato durante il sopralluogo e quando ormai si era allontanato, gli anziani si sono accorti che mancavano monili d’oro, un orologio e circa 150 euro in contanti. Continuano le segnalazioni alla polizia di truffe agli anziani. Le modalità sono ricorrenti: abbracci per strada fingendo di conoscere la vittima asportandole monili, portafogli, e così via, oppure telefonate spacciandosi per avvocati, appartenenti alle forze dell’ordine, per ottenere bonifici e farsi consegnare monili e danaro contante. Visite a casa millantando di essere la domestica di vicini di casa per oggetti caduti su balconi, terrazzi e altri stratagemmi diabolici. La polizia, da sempre accanto alle fasce deboli, invita i cittadini a parlare con i propri anziani, familiari, vicini di casa, per metterli in guardia da possibili raggiri. Bastano pochi consigli per aiutare a difendersi. La questura di Ancona, con la collaborazione della Confartigianato, ha ideato una brochure particolarmente intuitiva, con richiami in dialetto, volta a destare l’attenzione del lettore su alcune situazioni che possono favorire il raggiro e quindi esporre la vittima al reato abbassandone la difesa.