Truffe e bulli, ecco come difendersi

Dall’avviso diramato qualche giorno fa – per mezzo dei canali social del Comune – a un incontro con cinquanta persone, tra gli otto e i 90 anni, per mettere in guardia la comunità rispetto alle truffe più comuni nel territorio. Non solo l’attività repressiva dell’Arma, ma anche quella della prevenzione. Un impegno quotidiano che ha permesso, venerdì, ai carabinieri della Tenenza di Falconara di promuovere una conferenza al circolo Acli Santa Maria Goretti. A tenerla il comandante Andrea Ventresca, che ha parlato dei raggiri ai danni degli anziani, la fascia più sensibile, per arrivare poi a una riflessione con i bambini rispetto alle tematiche del bullismo e del cyberbullismo. Sono state approfondite le truffe più frequenti e le modalità con le quali vengono perpetrate, in modo che le persone sappiano come intervenire per evitarle. Come ad esempio quella del finto carabiniere o del finto avvocato. Specialmente dinanzi a richieste di denaro o preziosi per "salvare" un proprio parente, che sarebbe rimasto coinvolto in un incidente (in realtà mai avvenuto). Si è discusso anche della ‘tecnica dell’abbraccio’ per rubare collanine e orologi. L’invito è quello di contattare il 112.

gi. gia.