Truffe online: due raggiri in poche ore

Le truffe online sono un fenomeno pericolosamente in aumento. Nell’ultima settimana, ne è stata messa a segno una al giorno, tutte ai danni di utenti on line che si rivolgono al web per risparmiare qualche euro. Con l’inizio dei saldi il numero di truffe è destinato a salire. Diverse le tipologie di tranelli messi in atto: si va dalla vendita di un prodotto a un prezzo vantaggioso che, nonostante sia stato perfezionato il pagamento, non verrà mai inviato. E se fino a qualche anno fa, truffe di questo tipo erano relative a profumi o tipici regali natalizi, quest’anno, i truffatori hanno puntato anche su pellet e legna, molto richiesti a causa della crisi energetica. Due le denunce pervenute negli uffici del Commissariato nelle ultime ore: la prima truffa ha avuto inizio dalla consultazione di pagine di un noto social network sul quale apparivano spot pubblicitari riferiti ad investimenti con valuta elettronica. "Una volta entrati nello spot, viene richiesto l’inserimento di un’utenza telefonica tramite la quale, entro pochi minuti, si viene contattati e viene proposto un investimento in cripto valuta da effettuare esclusivamente con carta di credito – si legge in una nota del Commissariato di Senigallia - Una volta acconsentito, viene quindi fornita una mail presso la quale l’utente dovrà inviare copia del proprio documento di identità e i riferimenti della carta di credito. Il giorno dopo la vittima, tramite resoconto sms della propria banca, appura che il denaro concordato per l’investimento è invece stato inviato in uno stato estero su conti non riconducibili a chi ha effettuato la proposta di investimento. La vittima ha inoltre constatato che gli organizzatori, al fine di rendere ancora più credibile l’affare, avevano anche aperto una pagina internet in cui veniva descritto l’andamento dell’investimento e individuavano un referente per la transazione, diverso dal primo, contattabile attraverso una utenza cellulare internazionale". Sono in corso indagini al fine di individuare i responsabili. Nel secondo caso, alla vittima è stato proposto di riscuotere il denaro relativo alla vendita di alcuni prodotti on line, recandosi allo sportello automatico , in cui, invece di ricevere il pagamento, è stata predisposta la ricarica di una carta prepagata. Il truffatore è stato però identificato dai poliziotti dopo accurate indagini.