"Truffe online in aumento". Due denunciati

di Sara Ferreri

"Le truffe online sono in costante aumento in tutto il territorio: ragazzi, fate attenzione quando acquistate o comprate via web". I militari hanno portato esempi e come difendersi agli alunni delle scuole superiori nell’ambito del progetto di legalità. E proprio negli ultimi giorni i militari della compagnia fabrianese hanno scoperto i responsabili di due truffe. La prima è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Sassoferrato, la seconda da quelli della stazione di Serra San Quirico. Tutto è inziato quando una donna di Sassoferrato, ventenne, dopo aver letto l’annuncio su un sito, ha versato in una carta prepagata 150 euro per acquistare un vestito di marca. Dell’ordine, però, nessuna traccia: il pacco non è mai arrivato a destinazione. La donna si è rivolta alla caserma e i militari hanno avviato le indagini arrivando all’autore della truffa: un uomo nato e residente in Puglia, cinquantenne, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato denunciato. Nel secondo caso a cadere nella trappola è stato un uomo di Serra San Quirico, quarantenne che ha messo in vendita, su un sito di e-commerce alcune parti meccaniche di un motociclo. In poco tempo ha trovato un acquirente interessato e dopo veloce trattativa i due sono arrivati all’accordo economico: 700 euro. Il quarantenne di Serra San Quirico è stato invitato a recarsi allo sportello automatico per incassare la cifra, ma seguendo le indicazioni del presunto acquirente non ha incassato i 700 euro ma li ha versati al truffatore. Dopo articolate indagini i carabinieri hanno identificato il malfattore: un uomo nato e residente in Calabria, cinquantenne, anche lui già noto alle forze dell’ordine. La raccomandazione è di non recarsi mai allo sportello Postamat mentre si è al telefono con il venditore o l’acquirente. Inoltre va ricordato che il versamento di una somma non necessita di validazione da parte di chi la deve ricevere. Anche di questo si è parlato nell’incontro di legalità che si è appena svolto al liceo Classico Stelluti di Fabriano. La lezione è stata tenuta dal capitano della compagnia, Mirco Marcucci, insieme al comandante della stazione di Fabriano dei Forestali, maresciallo Simone Novelli. Presente il dirigente scolastico Andrea Boldrini, il corpo docente e tre classi dell’indirizzo Scienze umane ed Economico sociale. Agli studenti sono stati dati consigli su come difendersi dalle truffe, i giusti comportamenti da usare sui social. Ma si è parlato anche stupefacenti, bullismo e guida in stato di ebbrezza.