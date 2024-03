Truffe senza sosta tra auto e home banking

Una vettura usata e un furto nell’home banking: Ancora truffe messe a segno on line con due denunciati da parte dei carabinieri. Una donna e un uomo. Questo mentre il questore Cesare Capocasa usa la mano pesante sul truffatore 27enne fatto arrestare dalla mamma di un poliziotto: non potrà mettere piede a Fabriano per 4 anni. I carabinieri invece hanno denunciato una donna 40enne residente in Lombardia che ha postato un annuncio di vendita di una Mercedes coupé di seconda mano, a un prezzo vantaggioso, col versamento di caparra di mille euro. Vittima un 40enne fabrianese che ha versato i mille euro, ma la donna si è subito dopo resa irreperibile. Indagini informatiche hanno consentito di arrivare alla donna, identificata e denunciata per truffa.

A Cupramontana invece i carabinieri hanno denunciato un 30enne di Napoli pluripregiudicato. Vittima un 20enne cuprense. Quest’ultimo nei giorni scorsi è stato contattato dal truffatore che si è finto poliziotto: "Le hanno sottratto 100 euro dal suo conto on line, ma se segue quello che le dico, potrà recuperare il denaro". Il truffatore ha così convinto il 20enne a effettuare alcune operazioni informatiche che lo hanno portano a trasferire su un conto indicato mille euro. Il ragazzo si è rivolto ai carabinieri che hanno denunciato il 30enne napoletano. La truffa del ‘finto avvocato’ è andata in scena giovedì nella città della carta ai danni di una 82enne fabrianese, madre di un poliziotto che informato dalla moglie ha arrestato in flagranza il malvivente che lo ha anche spintonato e ferito. Venerdì il giovane, davanti al giudice, ha chiesto scusa per la reazione nei confronti dei poliziotti in borghese e ha patteggiato 8 mesi ed è stato rimesso in libertà. Tempestiva è stata l’azione della divisione Anticrimine della questura. Per lui foglio di via obbligatorio dalla città di Fabriano per quattro anni, il massimo consentito.

Se il 27enne sarà beccato di nuovo a Fabriano potrebbe essere sottoposto all’arresto da uno a sei mesi. Il 27enne giovedì, aveva chiamato il numero fisso dell’anziana non sapendo fosse la madre di un poliziotto. "Sono l’avvocato Rossi, suo figlio ha avuto un incidente e ha ferito una donna che era incinta. Lei ha perso il bambino, deve essere sottoposta a intervento chirurgico a servono 12mila euro o saranno problemi seri". Una storia che l’anziana aveva già sentito dal figlio, sovrintendente al commissariato di polizia, il quale l’aveva avvertita di diffidare sempre da quel genere di telefonate. L’anziana, sotto pressione ha detto al truffatore che in casa aveva solo 3.100 euro.