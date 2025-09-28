Truffe sul web: scattano sette denunce

La lotta alle truffe resta uno dei principali focus sul quale agiscono i carabinieri. C’è chi crede di acquistare a prezzo stracciato un ricambio per la propria auto, chi paga con una ricarica postepay quasi 2000 euro per una bici da corsa, chi si lascia convincere a comunicare via mail le proprie coordinate bancarie, con tanto di pin, dopo aver ricevuto una email che improvvisamente paventa il rischio di un blocco del proprio conto. Questi e molti altri gli identikit delle persone (non solo anziani, anzi) che ogni giorno incappano nella rete dei truffatori via-web. È più difficile invece tracciare l’identikit di questi criminali specializzati, che gettano l’amo in maniera seriale e massiva su siti di e-commerce o di vendita di oggetti usati ovvero attraverso email fraudolente, attendendo che qualcuno vi abbocchi.

Nella sola ultima settimana i Carabinieri del Comando provinciale di Ancona ne hanno identificati e denunciati ben 7, ritenuti autori di altrettante truffe informatiche. Non elevatissimi gli importi frodati (circa 13 mila euro) ma, se si pensa alla diffusione del fenomeno, si può facilmente immaginare il volume complessivo che tali affari criminali sviluppano. Nessun territorio è immune: Ancona città, Fabriano, Ostra, Senigallia, Corinaldo. Le vittime sono di età compresa tra i 20 e i 50 anni; persone che hanno dimestichezza con gli strumenti informatici eppure sono poco cauti nel loro utilizzo, nonostante gli appelli alla prudenza e le campagne di sensibilizzazione da parte dell’Arma dei Carabinieri, come avviene anche in provincia.