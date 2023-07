Truffe web: 3 casi in pochi giorni Scattano le indagini dei carabinieri

Una macchina fotografica e un mini escavatore fantasma: ancora due truffe messe a segno nel fabrianese: beccati e denunciati i responsabili. I carabinieri della compagnia di Fabriano a cui si sono rivolti i truffati hanno avviato le indagini. Nel primo caso un fabrianese quarantenne è stato truffato da un trentenne della Sicilia il quale è stato denunciato per truffa. Il siciliano ha messo in vendita in un sito dedicato al commercio via web una macchina fotografica e dopo veloce trattativa con il fabrianese hanno pattuito la somma di 200 euro. Il fabrianese ha effettuato un bonifico di quell’importo e si è messo in attesa del pacco con la macchina fotografica che però, non è mai arrivato. I carabinieri di Fabriano, dopo articolate indagini informatiche sono arrivati al trentenne e lo hanno denunciato. Nel secondo caso, il protagonista è un sessantenne di Cupramontana che era convinto di aver acquistato on-line un mini escavatore a prezzo vantaggioso. Ha anticipato su una prepagata 200 euro, ma il mini escavatore in realtà non è mai arrivato. I carabinieri della stazione locale hanno denunciato per truffa anche stavolta un trentenne, ma calabrese pluripregiudicato anche per reati analoghi. Proseguono, intanto, gli incontri dei carabinieri della compagnia nelle varie città che fanno riferimento alla caserma di via Dante per sensibilizzare la cittadinanza su come difendersi da queste truffe che sono sempre più diffuse.